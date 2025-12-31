日本7-Eleven新增寄存行李服务！24小时营业/近400间门市 ¥500/日起寄存行李箱/背心/BB车 附预约教学

港人平常爱到日本旅游，不过部份旅游热点如新宿、梅田等地方的寄存行李储物柜经常爆满，令到大家入住酒店前或退房后甚为头痛。最近ecbo cloak寄物平台带来好消息，与日本全国378间7-Eleven门市合作提供寄放服务，¥500/日起可寄存行李箱、背包、BB车等，以后24小时都能随时随地寄存行李，玩得更加尽兴！

日本7-Eleven新增寄存行李服务！24小时营业/近400间门市

旅游时登记入住前或退房后带着行李逛街显得麻烦，不少游客会选择将行李寄存在投币式储物柜，不过部份旅游热点的储物柜经常爆满，令旅客甚为不便。最近寄物平台ecbo cloak宣布与日本全国共378间、涵盖东京、大阪、京都、北海道、福冈等26个都道府县的7-Eleven门市合作提供寄放行李服务，令旅客可24小时随时随地寄放行李，安排行程时更具弹性。

¥500/日起寄存行李箱/背心/BB车 附预约教学

ecbo cloak采取按件、按日计费，分为两个尺寸收费，最长边于45cm以下的小型物品，如背包、手提包等，每件收费¥500/日（约$25港元）；最长边超过45cm以上的大型物品，如行李箱、婴儿车、乐器等，每件收费¥800/日（约$40港元）。虽然日本7-Eleven大多为24小时营业，但实际寄放与取回仍以该门市的服务时间为准，预约时可一并确认。如非24小时营业的门市，超过当日营业时间作第2日计算；24小时门市以跨日后作第2日计算。

预约7-Eleven寄存行李教学：

先下载ecbo cloak手机app，登入后输入地点 拣选可用的7-Eleven门市 输入寄放及取回行李的日期、时间、寄存数量及类别 阅读及确认细则后点选剔号，便能以信用卡结账 前往已预约7-Eleven门市，职员拍摄行李作记录后便完成寄存

文:RY

资料及图片来源:ecbo cloak