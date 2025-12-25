澳门船飞半价！金光飞航优惠低至$85起 快闪氹仔码头假期适用
发布时间：12:32 2025-12-25 HKT
港人热门短线游目的地澳门，向来是快闪旅行的首选。连接香港市区与澳门心脏地带的金光飞航，即将推出震撼的半价船票优惠，让旅程更添性价比。由2025年12月27日中午12时起，只需在预订时输入简单的优惠码，即可以低至港币$85起的价格，购买原价$170起的单程标准舱船票，轻松穿梭港澳两地，享受一个写意的假期。
【金光飞航澳门船票半价】
澳门金光飞航限时半价！单程船票优惠低至$85起
想以至抵价格体验金光飞航的优质服务，绝对不能错过这次快闪推广。乘客只需于Klook客路预订香港上环来往澳门氹仔的单程标准舱船票，并在付款页面输入优惠码【COTAI50】，船价即时减半。这个长假期也适用的优惠，开售日期为2025年12月27日中午12时，船票适用于2025年12月27日至2026年1月15日期间的航程，让你可以弹性计划行程，无论是即兴一日游，还是安排数天深度探索，都极为方便。
金光飞航是香港往来澳门最便捷的交通选择之一。 船队采用澳洲制造的高速双体船，航程稳定安全，由香港上环港澳码头出发，仅需约55分钟即可直达澳门氹仔客运码头，邻近各大豪华度假村、购物中心及旅游景点。船舱设计现代化，标准舱配备可调整的豪华真皮座椅，提供宽敞舒适的乘坐空间。 旅途中，乘客不仅能享受覆盖全船的免费Wi-Fi服务，与亲友保持联系，更可在船上选购各式各样的食品、饮品及免税商品，从精致小食到特色纪念品，应有尽有，让海上旅程更添乐趣。
澳门金光飞航优惠
优惠内容：凭优惠码【COTAI50】预订金光飞航香港往/返澳门单程标准舱船票，即享半价优惠。
开售日期：2025年12月27日 中午12:00起
适用日期：2025年12月27日至2026年1月15日
航线：香港港澳码头（上环）往／返 澳门氹仔客运码头。
注意事项：
优惠数量有限，售完即止。
船票仅限于指定日期及航班使用，逾期无效。
建议乘客至少提前60分钟到达码头，以预留充足时间办理出入境手续。
每位乘客可免费携带一件不超过20公斤的行李。
所有条款及细则以金光飞航及Klook平台公布为准。
