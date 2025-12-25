澳门船飞半价！金光飞航优惠低至$85起 快闪氹仔码头假期适用

港人热门短线游目的地澳门，向来是快闪旅行的首选。连接香港市区与澳门心脏地带的金光飞航，即将推出震撼的半价船票优惠，让旅程更添性价比。由2025年12月27日中午12时起，只需在预订时输入简单的优惠码，即可以低至港币$85起的价格，购买原价$170起的单程标准舱船票，轻松穿梭港澳两地，享受一个写意的假期。

澳门金光飞航限时半价！单程船票优惠低至$85起

澳门金光飞航船票限时半价优惠。

想以至抵价格体验金光飞航的优质服务，绝对不能错过这次快闪推广。乘客只需于Klook客路预订香港上环来往澳门氹仔的单程标准舱船票，并在付款页面输入优惠码【COTAI50】，船价即时减半。这个长假期也适用的优惠，开售日期为2025年12月27日中午12时，船票适用于2025年12月27日至2026年1月15日期间的航程，让你可以弹性计划行程，无论是即兴一日游，还是安排数天深度探索，都极为方便。

金光飞航是香港往来澳门最便捷的交通选择之一。 船队采用澳洲制造的高速双体船，航程稳定安全，由香港上环港澳码头出发，仅需约55分钟即可直达澳门氹仔客运码头，邻近各大豪华度假村、购物中心及旅游景点。船舱设计现代化，标准舱配备可调整的豪华真皮座椅，提供宽敞舒适的乘坐空间。 旅途中，乘客不仅能享受覆盖全船的免费Wi-Fi服务，与亲友保持联系，更可在船上选购各式各样的食品、饮品及免税商品，从精致小食到特色纪念品，应有尽有，让海上旅程更添乐趣。

