晨光追击│「光辉岁月」朝气勃勃

距离开季尚有一个月，晨课当然比较平淡，今朝出跳马不多，比较瞩目是黄智弘回防操马。

「优才」黄智弘跳两段，精神饱满，出脚顺滑俐落，末段增速亦反应唔差，老马尚有两嘴。「举步生风」拍「支付之父」跳两段，同样助手，前驹戴头罩，坠手起劲但唔心急，力度愈见充沛，马身亦收靓，论态有八、九分勇，后驹神态威武动作潇洒，毛色又够油润，保持极佳进度。

「光辉岁月」助手跳一段，从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃饶具好感。「快活英雄」戴头罩由助手跳一段，步幅开得好阔又够急劲，表现精神爽利，身色亦对办。

「马驰登」戴头罩由助手跳一段，少许急口用暗力拉实，身壮神态活跃，神采奕奕有好感。「全能勇士」戴头罩由助手跳一段，细细只动作灵活，步轻协调性愈来愈好，持续进步。

「巴闭精」戴头罩由助手跳一段，愈来愈收敛快慢由人，出脚够咬地有弹力，相当省镜。「笑傲江湖」戴头罩由助手跳三段，逐步加速好反应，神情专注步顺开扬，力度尚算唔错。

「表之翠河」戴头罩由助手跳一段，缰口敏感小心翼翼操控，毛色油润，身收壮扎实。「添开心」戴头罩由助手跳一段，重口马一贯急劲，全程捉实人马角力，神态可以步稳有力。

「应龙飞影」戴头罩由助手跳一段，落脚整齐有力，灰马身实净，淡定唔急试得好。「孤风潜影」戴头罩由黄智弘跳一段，外观尚算不差，但力水一般之余，仲系急躁情绪无改善。

威利金箭展现朝气

「威利金箭」含枚俯首，落脚稳力贯注。

「威利金箭」戴头罩由助手跳一段，含枚俯首，落脚稳力贯注，展现朝气，状态易操起。

兆文