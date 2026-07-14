沙田早晨│方厩四驹大圈试积极

虽然第五度成为冠军练马师，不过方嘉柏未有放松手脚，事实上为今次参战马准备之时还未知道称王，一众战马自然磨拳擦掌，今朝加课更显得杀气腾腾，「胜利君子」、「葳莉非凡」、「精彩勇将」及「棒棒糖」均到大圈加课，而前三驹更指定黄智弘出任替工主试。

天下宠儿阿廖昅到实

「天下宠儿」今朝在机坪圈热身时候，廖康铭全程在栏边睇实一样肉紧。

「天下宠儿」服役三季跑过廿六次，获一W十P成绩，属于易位难赢一类，不过季中转投廖厩之后一再有好表现，但由于尚未交代，即使临近收咧仍狂操猛练，期间廖康铭更亲身出试，今朝练者虽未有亲操，不过马匹在机坪圈热身时候，全程在栏边睇实一样肉紧。

勇者无敌韦达落柯打

今朝「勇者无敌」出试前韦达向鞍上人教路极具睇头。

「勇者无敌」未知全心减分或刻意试韧力，前仗跳程跑谷草一哩，留到包尾并于直路外叠追只负两个多马位，上仗转跑泥地一哩更考验气量，又再次留后，直路在马群中迟迟才望空但也追近，今仗落五班跑谷草一哩不容轻视，而今朝出试前韦达向鞍上人教路更极具睇头。

笑必胜阿黎跟出跟入

「笑必胜」今朝虽只到内圈踱步，却一样见黎昭升跟出跟入。

「笑必胜」初出跑田草千二得第六输三个身位，再出增程跑千四遇上变化地大败，今仗转场角逐谷草，加上早于二月十三日曾渡江试谷闸，全程外叠跟跑走势唔差，今仗分分钟由虫变龙，睇埋今朝虽只到内圈踱步，却一样见黎昭升跟出跟入，分头十足大冷门值得吼捧。