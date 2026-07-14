内圈捕影│「红钱到」心火旺盛

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「驷跑得」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽活力充沛，马身实净毛色油润，老马保养出色。「红钱到」助手踱一圈，一贯急口，沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神，持续见好神采奕奕。

「浪漫老挝」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度贯注，身壮色润外观省镜。「先到先得」助手踱一圈，马身无瘦仍壮，神态活泼火气未减，走势硬朗有弹力，体力充沛勇况依然。

穿甲战鹰运步如轮

「穿甲战鹰」力度充足暗火涌现，论态一直出色。

「凝聚美丽」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮好实净，火气好状态对办。「穿甲战鹰」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色润泽，论态一直出色。

「劲好运」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，展现朝气上佳水准。「兴驰千里」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神态生猛双目有神，勇态未见低落。

「逍遥骑士」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身扎实外观靓，未见走样。「小霸王」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气极之充裕，老当益壮。

谢锋