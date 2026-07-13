沙田早晨│「光年程祥」阿游落隧道

游达荣上季开仓赢三十六W，今季成绩大致保持，目前取得三十五W，看煞科战五驹都是餐士马，大有机会取得士哥，甚至起孖超越上季，其中「光年程祥」最要看好，今朝出跳神态威武弗到震，而且阿游紧张到不得了，跟出跟入不在话下，甚至落埋隧道底接马。

日驰千里拍跳劲到爆

今朝「日驰千里」试跑原本落后厩侣「爱飞豪侠」五、六个马位，最后居然追上尚要反先。

昨日是姚本辉六十九岁生辰，结果胜出「东方宝宝」贺寿，今次煞科战有望乘胜追击，因为「日驰千里」上仗仅负虽败犹荣，今次卷土重来强敌已去赢面压一，睇埋今朝试跑更无得挑剔，原本落后厩侣「爱飞豪侠」五、六个马位，最后居然追上尚要反先，非常勇猛。

劲好运阿廖努力亲操

廖康铭今朝全朝仅试「劲好运」，充份显示对此驹如何重视。

廖康铭虽然失落冠军宝座，不过今季成绩无得挑剔，成为练马师「三哥」，更连番在大赛扬威，包括赢出打吡及冠军一哩赛，成功非侥幸，阿廖除了部署出色，另一原因系够勤力，去到最后一次赛事今朝仍操马，而且全朝仅试「劲好运」，充份显示对此驹如何重视。

精益大师航哥大细超

今朝「精益大师」课前叶楚航向鞍上人教路。

来到终极煞科战，大多练马师报好多马上阵，叶楚航唔例外，并幸运地有五驹获正选，能否赢马要跑过至知，不过「精益大师」及时回勇，今次更适逢弱组值得看好，而今朝出跳航哥显得极之大细超，课前向鞍上人教路，却未有这样对待同时段出跳的「写我其谁」。

步风雷添开心有睇头

「步风雷」和「添开心」今朝出跳表现出色，，课后伍鹏志更到大闸口接马。

伍鹏志季尾手风转顺，已连续四次赛事取得进帐，刚战更梅开二度，马圈向来跟红顶白，杀得性起之下，伍厩马有追捧必要，尤其系「步风雷」和「添开心」，事关今朝在六点钟出跳同样表现出色，前驹神闲气定，后驹好火好力，课后伍鹏志到大闸口接马亦系另一启示。