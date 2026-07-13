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内圈捕影│「翠红」佳态保持

晨操动态
更新时间：15:30 2026-07-13 HKT
发布时间：15:30 2026-07-13 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「翠红」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润充满光泽，佳态保持体力充裕。「继往开来」助手踱一圈，马身壮到不得了，目光锐利，神生步爽充满霸气，胜后更进一步。

「棒棒糖」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走现朝气，抖够操足仍勇。「天下宠儿」助手踱两圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，身靓皮光玉滑，走势誉满栏边。

「葳莉非凡」黄智弘踱两圈，轻松完成步顺爽劲，马身仍壮毛色润泽，火力保持旺盛，弗到不得之了。「时时开心」助手踱两圈，淡淡定走过，不慌不忙愈见淡定，马身做得更靓更实净，确认踏上正轨。

家乐宝驹有进无退

「家乐宝驹」神情专注目光如炬，神色活跃火气又好。
「家乐宝驹」神情专注目光如炬，神色活跃火气又好。

「先到先得」助手踱一圈，神态极之活泼，全程小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，仍在争胜水平。「家乐宝驹」助手踱两圈，神情专注目光如炬，灰马身靓全身肌肉，神色活跃火气又好，有进无退。

「劲爽」助手踱两圈，步挺开扬贯注力足，神态畅旺火气唔错，马身饱满无瘦，能力一般但状态好。「华丽再赢」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色好靓好悦目，神态愈见活跃，不断进步勇况十足。

谢锋

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