晨光追击│「维港智能」持续态勇

本季最后一个试跑日，安排出跳的参战马尚算不少，当中不乏勇马，现将操练报导如下。

「友爱心得」戴头罩由助手跳一段，聚精会神走势爽劲力足，马身结实毛色润泽。「过关勇士」戴头罩由希威森跳两段，步伐轻快力度不弱，祌态对办具备争胜水准。

「合伙飞驰」戴头罩由何泽尧跳两段，年纪大了唔再狂野，步稳淡淡定神态理想。「极速满贯」助手跳一段，姿态好轻松，细细只身扎实毛色靓，神态亦对办。

「香港神驹」戴头罩由艾道拿跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，细马身又够壮。「劲好运」戴头罩由廖康铭跳两段强劲，清风送爽完成，马身好壮好实净，朝气勃勃长期吸引。

「勇敢巨星」戴头罩由何泽尧跳两段，有番活跃感，火气好过之前，论态唔差。「维港智能」戴头罩由助手跳两段，担高头走神气十足，身好轻步爽劲，持续态勇。

「幸运有您」戴头罩由助手跳两段，大大步走过力度不弱，身光颈靓保养得宜。「步风雷」戴眼罩及头罩由助手跳两段，神情集中轻松走过，步稳劲力够，外观甚驷正。

「日驰千里」助手拍「爱飞豪侠」跳两段，好远距离追上反应极佳，步幅开得好阔又够急劲，表现精神爽利。「光年程祥」戴头罩由助手跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓。

「添开心」戴头罩由助手跳两段，缰口敏感小心翼翼操控，毛色油润身壮健，持续态勇。「穿甲战鹰」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气极佳展现朝气。

快乐神驹及锋而试

「快乐神驹」马身靓呈现线条美，神态活跃又有暗火。

「兴驰千里」戴头罩由田泰安跳两段，俯首情绪集中，步顺力劲身又够壮，依然省镜。「快乐神驹」戴头罩由副练跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃又有暗火，及锋而试。

兆文