内圈捕影│「过关勇士」出脚轻快

不少参战马今朝到内圈轻舒步头，当中不乏勇马，现将操练报道如下。

「幸运有您」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若竖起双耳，身靓力度充足，长期见好保养得宜。「过关勇士」助手踱一圈，出脚轻快有弹力，神态集中力度不弱，细马身壮实净，饶具朝气唞够醒神。

「怪兽波士」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有线条美，毛色开始有光泽，多跑之下渐入佳境。「良驹好友」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态轻松双目有神，身靓力度充足，一直见好体力充裕。

「翠红」助手踱一圈，，竖起双耳目光锐利，神生步爽活力充沛，马身实净毛色油润，勇态保持有余。「丞匡掠影」助手踱一圈，愈来愈放松，干身汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮，有显著进步。

光年程祥步顺力雄

「光年程祥」全程担高头走相当神气，今季最弗一次。

「人和家兴」助手踱一圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气未减，走势硬朗力度贯注，老当益壮。「光年程祥」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身又够壮，今季最弗一次。

「香港神驹」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度有增无减，保持勇健神采奕奕。「劲好运」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬劲度未减，长期省镜毫无疲态。

谢锋

