晨光追击│「竞骏辉煌」佳态洋溢

大多马匹留待明朝试跑，今朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练过程报道如下。

「剑飞声」钟易礼跳两段，唔再岳头唔再急口，灰马身扎实，力度提升不少，大有进展。「竞骏辉煌」助手跳两段，昂首阔步充满劲度，身色皆靓，双目炯炯有神，佳态洋溢。

「东来欣赏」钟易礼跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，外观仍靓，锐不可当。「魔术控制」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓毛色油润，佳态保持有余。

「国千金」戴眼罩及头罩由助手跳一段，神情专注步伐稳健，身壮肌肉展现，步爽充满弹力，极具好感。「小魔怪」戴头罩由助手跳两段，唔转脚改不了，论态极之省镜，担高头走甚神气，外观对办皮光肉滑。

先到先得勇况持续

「先到先得」用暗力拉实，火力未减半分。

「架势奇爸」助手跳两段，戴头罩及面箍，主动抢走火气极佳，老马好现象也，马身够实净，毛色又润泽。「先到先得」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，火力未减半分，身壮饱满毛色悦目，勇况持续。

「幸运福星」戴头罩由助手跳一段，肯走唔懒散，而且够轻身，神采奕奕，论态无问题。「升泷驹」戴头罩由助手跳一段，步顺轻快身壮结实，但毛色淡啲，神态亦平淡，未复锐利。

「小霸王」戴头罩由助手跳两段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，态况勇锐，完全唔似老马。「八骏笑升」戴眼罩及头罩由助手跳两段，按住顺走姿态轻松，身壮肌肉展现，步爽弹力够。

「龙城精将」戴头罩由助手跳一段，力度好普通，出脚欠爽劲，久沉未有起色。

兆文

