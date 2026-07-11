沙田早晨│「十力」皮耶高调搏杀格

临近马季煞科，伍鹏志忽然连环出手，已经一连三次赛事都有马赢，从「手到再来」、「添开心」到「极光之子」，伍厩今季头马三扒两拨冲到二十九W，这一轮攻势应该未完，而今期博冷留意「十力」，事关今朝操练后皮耶走去马房闸口接马，一反平日低调作风。

超风速桂神追问走势

今朝「超风速」操练桂福特接马之余，并向鞍上人问长问短。

剩余两次赛事，部分马房可能已鸣金收兵，但今季开仓的桂福特，季初气势不俗，但季中后平平，目前二十六W只算不过不失，故季尾阶段仍不停出击，今期田战煞科出马十匹之多，摆明展攻势，最要留意「超风速」，原因今朝操练桂神接马之余，并向鞍上人问长问短。

银亮奔腾阿游跟出入

今朝「银亮奔腾」加课期间游达荣跟出跟入，动态肉紧。

「银亮奔腾」上仗转战田草还要挑战三级赛，因应外档一出闸已刻意收慢留后，结果留到包尾并遇上超慢步速，仲要直路一度受困下都跑近，今次一磅不蚀出争一班赛，更有运抽一档起步可谓赢面压一，再睇埋今朝加课期间游达荣跟出跟入，动态肉紧，追捧事不宜迟。

名扬四海阿巫睇到实

「名扬四海」今朝出试期间，巫伟杰在栏边睇实好紧张。

「名扬四海」最近打叠两仗获季军，不论跑好快或好黏地，皆可交出高水准，上仗只负头马不足一乘，假如蔡明绍骑得硬净一点，甚至可抢入亚席，反映现时评分极之有利，今仗因蔡明绍换人，改配田泰安配搭更硬净，至于今朝此驹出试期间，巫伟杰在栏边睇实亦好紧张。