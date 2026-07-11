大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「始终如一」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气大有进展。「快乐老挝」助手踱一圈，极之收敛接受操控，力度充足马身健，毛色油润生光，最弗一次吸引不已。

「手机表能」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，一课比一课出色。「丰功伟绩」助手踱一圈，过步轻爽力度贯注，神态活跃火气又好，毛色油润马身实净，一直见好。

「嘉嘉友福」助手踱两圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦足够，伤愈理想甚有好感。「勇者为皇」助手踱一圈，轻描淡写完成，落脚整齐走势又硬净，身靓全身肌肉，毛色又好睇乌卒卒。

包装天王目光锐利

「包装天王」马身壮健结实，愈战愈勇弗到漏油。

「荣骏大道」助手踱一圈，充满了气势，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神采飞扬，佳态保持有余。「包装天王」助手踱两圈，毛色悦目立立令，马身壮健结实，目光锐利朝气勃勃，愈战愈勇弗到漏油。

「美丽同享」助手踱一圈，担高头走样子神气，完全唔似老马，步顺力雄火气充裕，新胜犹勇好体力。「家传之宝」助手踱一圈，愈来愈放松汗湿唔多，神态专注目光集中，马身更壮更实净，渐入佳境。

谢锋