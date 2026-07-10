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内圈捕影│「龙又生」落脚轻巧

晨操动态
更新时间：15:30 2026-07-10 HKT
发布时间：15:30 2026-07-10 HKT

今朝内圈尚算热闹，亦有不少今次勇马，现将操练报导如下。

「龙又生」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，灰马仔身饱满，朝气勃勃上佳水准。「大力猴王」助手踱一圈，步伐稳健力度不弱，外观亦好睇，毛色悦目金光闪闪，最重要坠手有番啖火。

「遨游波士」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快有弹力，马身壮健一直吸引。「快乐高球」助手踱一圈，力度依然充沛，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气仍盛，佳态保持有余。

「旭能精英」助手踱一圈，比前放松情绪改善，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，前所未见吸引。「北极之表」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，马身愈来愈实净，进度极之理想。

百贺飞驹步顺爽劲

「百贺飞驹」火力保持旺盛，去番最佳时候。
「百贺飞驹」火力保持旺盛，去番最佳时候。

「百贺飞驹」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，马身结实毛色润泽，火力保持旺盛，去番最佳时候。「禾道丰」助手踱两圈，淡淡定走过，不慌不忙有高班马风采，神采奕奕气势旺盛，胜后持续有进。

「一生好彩」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，长期勇锐无疲态。「闪电小子」助手踱一圈，充满了气势，全程岳高头走神态威武，身靓全身都系肌肉，比前再进一步。

谢锋

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