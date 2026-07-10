晨光追击│「帅帅友福」走势硬朗

今朝出跳的参战马非常之少，亦甚少骑师到场操马，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「友赢威驰」戴头罩由助手跳一段，慢跳性质，协调性愈来愈好，动作自然之外，而且缰口收敛。「帅帅友福」戴头罩由助手跳一段，扣住走神态活跃，走势硬朗有力，外观又靓仔。

「嘉应骏升」戴眼罩及头罩由助手跳一段，身已收好，不过毛色仲系淡淡哋，力度亦好一般。「嘉应骏马」戴眼罩及头罩由助手跳一段，赢开特别醒，火猛力充裕，马身壮健展现线条美。

「幸福约定」戴头罩由助手跳一段，马身收壮了，但劲度未足够，最弊成日大汗湿。「龙威心得」戴眼罩头罩由金诚刚跳一段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，进度平凡。

「饮杯」戴头罩由助手跳一段，高班马唔会跳得太差，不过火气好弱，欠缺气势。「艾莉奥」杨明纶跳一段，马身够札实，毛色亦润泽，老当益壮保养好。

光辉岁月精神爽利

「光辉岁月」步幅开得好阔又够轻巧，论态极之对办。

「光辉岁月」戴眼罩由助手拍伴跳马跳一段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，论态极之对办。「满利时」戴头罩由助手跳一段，捉到实未够放松，毛色淡淡哋，初起未够。

讲番周四出跳马畀大家参考。

「包装福星」戴头罩由田泰安跳两段，火力未减半分，马身仲系好靓，风采依然。「手机表劲」戴头罩由潘顿跳两段，雨中出试一样聚精会神，比前更淡定相当吸引。

「超劲赤兔」戴眼罩及头罩由助手跳两段，急劲之余但再冇抢口，神态轩昂大熟大勇境界。「海洋帝君」戴头罩由助手跳两段，完全再冇稚嫩感觉，出脚流畅急劲，愈来愈好。

「大回报」戴眼罩及头罩由助手跳一段，肯转脚且冇抢口，步轻弹力足够，勇锐并进步。「快乐老挝」戴头罩由周俊乐跳一段，步轻俐落充满弹力，更吸引口劲尽敛相当醒神。

兆文