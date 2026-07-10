内圈捕影│  「友赢威驰」进步且勇

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。



「银亮奔榺」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，依然省镜体力充沛。

「表之极光」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，大旧饭保持身壮，神态畅旺毛色润泽，仍勇未见低落。

「金快飞飞」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，火力未减半分，佳态保持有余。

「满心星」黄智弘踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实神态仍佳，长期呈勇。

「千杯敬典」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水油润，落脚稳劲力不俗，重新振作精神爽利。

「千杯敬典」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水油润，落脚稳劲力不俗，重新振作精神爽利。

「银刺勇士」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色极惹好感。

「文明福星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，马身收靓且全身肌肉，神色活跃火气旺盛，状态不逊赢马时候。

「友赢威驰」黄智弘踱两圈，充满朝气唔再抢口，目光炯炯有神，全程岳高头走，朝气勃勃进步且勇。

「热气球」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容，马身收壮毛色靓，比前吸引进度转好。

「连连好运」助手踱一圈，大马走过相当轻身，步姿爽朗弹力足够，神色活跃火力增强，正值勇境。

谢锋