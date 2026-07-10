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沙田早晨│「高士威劲」辉哥大细超

晨操动态
更新时间：00:02 2026-07-10 HKT
发布时间：00:02 2026-07-10 HKT

袁幸尧昨朝为师傅姚本辉试「高士威劲」甚有睇头，今课同另一参战马「爱心万里」拍跳，走势较好不在话下，而且辉哥更显得大细超，课后赶落隧道底接马，当时立即向袁妹追问，却未有太理会「爱心万里」。再看「高士威劲」最近试闸大有进展，小心冷箭。

一生好彩阿廖未够喉

廖康铭虽然好大机会失落冠军宝座，不过今季成绩已无得挑剔，除了连番在大赛扬威，更训练出好几匹多捷马。佼佼者有五捷马「一生好彩」，能否赢多场要跑过至知，不过仍在三班出战必占优势，最重要昨朝出跳仍旧威风凛凛，勇况依然，而且阿廖更全程跟出跟入。

海洋帝君石哥落手拖

「海洋帝君」路合马勇餐士甚高，昨朝试跑更是焦点所在，课前石哥已跟到实，操后不止走去接马，当时落埋手拖马。
「海洋帝君」路合马勇餐士甚高，昨朝试跑更是焦点所在，课前石哥已跟到实，操后不止走去接马，当时落埋手拖马。

纵使徐雨石已一早赢够数，而且好大机会练埋下季就退休，不过未有放软手脚，正如刚战就凭「暴风之子」增添进帐。今战石哥只派两驹出战，然而「海洋帝君」路合马勇餐士甚高，昨朝试跑更是焦点所在，课前石哥已跟到实，操后不止走去接马，当时落埋手拖马。

勇者为皇潘顿畀贴士

尽管地位不凡，潘顿一样勤力，昨朝五点三十五分就到场，成为最早现身的外籍骑师，并且一口气试了三匹参战马，顺序「荣骏大道」、「手机表劲」和「勇者为皇」。为后驹出跳尤其瞩目，因为课后伍鹏志罕见地走去马房大闸口接马，潘顿更停下脚步同佢倾了好耐。

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