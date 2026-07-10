晨光追击│ 「勇者为皇」勇锐无比

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马甚踊跃，不乏周日参战勇马，摘录如下。

「百胜威龙」戴头罩由霍宏声跳两段，松缰顺走淡淡定，步轻力度充足，赢开特别爽。「快乐高球」戴头罩由黄宝妮跳两段，大步走过力度保持，马身喼得靓依然省镜。

「一生好彩」助手跳两段，双目炯炯有神，毛色悦目立立靓，胜后持续态勇。「领航多福」戴头罩由助手跳两段，少许侧头不过试得规矩，步顺轻快力度充裕，状态仗比仗好。

「丰功伟绩」戴头罩由助手跳两段，马身胀卜卜，开步稳力度够劲，仍赢上佳水平。「勇者为皇」戴头罩由潘顿跳两段，气宇轩昂不急不抢，身壮实净毛色乌卒卒好睇，状态勇锐无比。

「超开心」戴头罩由艾兆礼跳两段，神生步爽充满朝气，身光颈靓，佳态保持有余。「海王」戴头罩由奥尔民跳两段，跑姿不算可观，但力度好过之前，状态略进。

「友莹亮」戴头罩由艾兆礼跳两段，开步够阔有力量，马身保持壮健，仍在勇境。「非凡豪杰」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，惯例侧住头走，坠手暗火涌现，马身喼得靓，状态上落不大。

「精算特殊」神态回旺

「精算特殊」戴头罩由助手草地跳两段，有番急劲感，神态回旺有点起色。

「哈罗威」戴头罩由布浩荣跳两段，不再乱转脚，火力未减半分，打仔马长期勇锐。「太阳勇士」戴头罩由助手跳一段，一贯急口抢走暗力锁实，未见低落。「精算特殊」戴头罩由助手草地跳两段，有番急劲感，神态回旺有点起色。

「实力加」戴头罩由奥尔民跳三段，竖尾从容走过，细马肌肉结实毛色润泽，状态不俗。「闪耀天河」戴头罩由周俊乐跳两段，悠然自得精神爽利，马身轻力度贯注，保持勇健。

「凯旋王者」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，场地关系出步略高，惟劲度不弱饶具朝气。「劲进驹」戴头罩由希威森跳两段，神态活泼火气依然好，马身够实净，状态上落不大。

「绿色最威」戴头罩由希威森拍「维港智能」、「步风雷」草闸跳两段；前驹大半程走第二位置，最后一百米退居最后再追上，反应不错已上力。

兆文