内圈捕影│「睿盛人生」佳态洋溢

大多参战马昨朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「铁甲骕龙」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气上佳水准。「禾道丰」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，毛色靓马身壮，有进无退弗到漏油。

「睿盛人生」黄智弘踱两圈，气宇轩昂试得淡定，力度充足马身壮健，毛色油润生光，更胜前时佳态洋溢。「恋爱狂」助手踱一圈，一向有点急口，但接受操控，身靓力充足，毛色油润悦目，不逊赢马时候。

「大勇胜」助手踱一圈，比前收敛好多，全程试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收靓极速入局。「精算特殊」助手踱一圈，大大步走过，表现活跃且神色无咁淡，步顺爽劲力度不弱，久沉马有转机。

「嘉应骏马」助手踱两圈，无时无刻想抢住，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态轩昂，新胜气势正盛。「实力加」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若呈现朝气，身壮实净力度充足，一直见好观感甚佳。

超开心贯注力足

「超开心」马身扎实毛色悦目，依然省镜未见低落。

「超开心」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身扎实毛色悦目，依然省镜未见低落。

谢锋