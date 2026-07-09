Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「闪电小子」有进无退

晨操动态
更新时间：01:15 2026-07-09 HKT
发布时间：01:15 2026-07-09 HKT

昨朝出跳的参战马尚算不少，当中不乏弗马及精彩镜头，现将操练报导过程如下。

「开心勇驹」戴头罩由希威森跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，神采奕奕，佳态保持有余。「闪电小子」戴头罩由艾兆礼跳两段，暗火涌现跃跃欲试，步爽浑身是劲，马身壮得很，有进无退。

「火焰闪烁」戴头罩由霍宏声跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色甚佳长期呈勇。「绿野飞驰」戴眼罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力比前再增强。

「籐王驹」戴头罩由霍宏声跳两段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办，观感胜前。「渡月桥」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，神态回复活跃，灰马身扎实，状态大有转机。

「金快飞飞」田泰安拍「挚友胜」跳两段，戴头罩及鼻箍，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，近况出色气势正盛。「手机表能」何泽尧跳两段，步幅开得好阔，而且唔再拙笨，力度明显提升，上火上力。

侦探传奇火力俱备

「侦探传奇」毛色悦目身胀卜卜，赢开份外醒神。
「侦探传奇」毛色悦目身胀卜卜，赢开份外醒神。

「侦探传奇」戴眼罩由田泰安跳两段，神态专注火力俱备，毛色悦目身胀卜卜，赢开份外醒神。「北斗福星」戴眼罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，进度理想。

「连连好运」戴头罩由助手跳两段，带点均速但过步畅顺，火力持续提升，大旧饭唔再重身。「表之极光」戴头罩由何泽尧跳两段，跑姿一向唔好睇，论态保持得好，劲度甚充裕，神态轩昂。

「坚闯」副练拍「花果猴王」钟易礼泥闸跳两段，前驹戴头罩，坠手起劲暗火涌现，身壮色润外观亦省镜，转仓操足准备就绪，后驹戴眼罩，大步顺走力度唔错，皮光肉滑马身札扎实，饶具好感。

兆文

最Hit
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
5小时前
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
8小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
9小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
6小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
13小时前
超强台风巴威︱港航取消周五及周六10班台北、冲绳往返香港航班 即睇国泰/快运/大湾区最新资讯
社会
5小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
20小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
15小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
16小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
6小时前