晨光追击│「闪电小子」有进无退

昨朝出跳的参战马尚算不少，当中不乏弗马及精彩镜头，现将操练报导过程如下。

「开心勇驹」戴头罩由希威森跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，神采奕奕，佳态保持有余。「闪电小子」戴头罩由艾兆礼跳两段，暗火涌现跃跃欲试，步爽浑身是劲，马身壮得很，有进无退。

「火焰闪烁」戴头罩由霍宏声跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色甚佳长期呈勇。「绿野飞驰」戴眼罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力比前再增强。

「籐王驹」戴头罩由霍宏声跳两段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办，观感胜前。「渡月桥」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，神态回复活跃，灰马身扎实，状态大有转机。

「金快飞飞」田泰安拍「挚友胜」跳两段，戴头罩及鼻箍，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，近况出色气势正盛。「手机表能」何泽尧跳两段，步幅开得好阔，而且唔再拙笨，力度明显提升，上火上力。

侦探传奇火力俱备

「侦探传奇」毛色悦目身胀卜卜，赢开份外醒神。

「侦探传奇」戴眼罩由田泰安跳两段，神态专注火力俱备，毛色悦目身胀卜卜，赢开份外醒神。「北斗福星」戴眼罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，进度理想。

「连连好运」戴头罩由助手跳两段，带点均速但过步畅顺，火力持续提升，大旧饭唔再重身。「表之极光」戴头罩由何泽尧跳两段，跑姿一向唔好睇，论态保持得好，劲度甚充裕，神态轩昂。

「坚闯」副练拍「花果猴王」钟易礼泥闸跳两段，前驹戴头罩，坠手起劲暗火涌现，身壮色润外观亦省镜，转仓操足准备就绪，后驹戴眼罩，大步顺走力度唔错，皮光肉滑马身札扎实，饶具好感。

兆文