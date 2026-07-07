沙田早晨│「川河帅驹」弘仔做替工

争冠三位练马师方嘉柏、沈集成及廖康铭刚战齐齐无进帐，赛前方厩几驹排好位以为有料到，可惜全日只得两场季军，今次返谷草主场，威力可能截然不同，况且正选参战马多达八匹声势浩大，其中「川河帅驹」更要加倍重视，原因今朝指定黄智弘出任替工代操。

丁仔冒雨接幸运二十

今朝「幸运二十」操练后丁冠豪冒雨到机坪睇马。

「幸运二十」去年七月九日首度登场，临场冷至六十一倍，意外地一放到底爆出大冷W，表现予人惊喜，虽然今季未能再赢且表现差劲，相对地也减分不少，最重要似乎在季尾最有威力，今战绝对有吼捧价值，再睇埋今朝操练后丁冠豪冒雨到机坪睇马，捧场倍添信心。

骄阳雄心成哥落埋手

「骄阳雄心」今朝课后沈集成急不及待赶到机坪口接马，仲落埋手亲自拖马。

「骄阳雄心」和「皇者有利」今次均改配潘顿上阵，尤其前驹是信心之选，因为沈厩战驹由希威森易配潘顿，过往共有十次，结果累积三冠三亚一季佳绩，再者「骄阳雄心」今朝加课亦充满搏杀动静，课后沈集成不只急不及待赶到机坪口接马，当时仲落埋手亲自拖马。

官金骐阿廖小钟好倾

今朝廖康铭一度钟易礼捉住密斟。

「官金骐」廖康铭接手后只跑一仗，然而上赛缩程跑谷草一千，后上跑获第五名表现不俗，末段造全场最快的廿二秒四八，爆发力惊人，试准原班人马再争一千，尚要排三档有利跟前守好位，更瞩目今朝廖康铭一度钟易礼捉住密斟，而此对骑练过往是极少走埋一齐的。

