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内圈捕影│「千杯」充满活力

晨操动态
更新时间：15:30 2026-07-07 HKT
发布时间：15:30 2026-07-07 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「千杯」钟易礼踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，能力平凡但状态弗。「川河帅驹」黄智弘踱两圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快有弹力，马身壮外观又靓。

「福进」助手踱两圈，一贯神态活泼，全程小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，展垷朝气论态出色。「焦点」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又够薄皮，毫无疲态勇况依然。

「马驰登」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，全程试来从容不迫，情绪有显著改善，操足大有进展。「竞骏非凡」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，神色马身都对办，火气既好展现活力，不逊赢马时候。

「领航君子」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺有力神色畅旺，肌肉结实毛色润泽，仍在上佳水准。「浪漫战神」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，细马身扎实现线条，勇况保持有余。

首骏落脚轻巧

「首骏」目光锐利朝气勃勃，持续态勇精力充沛。
「首骏」目光锐利朝气勃勃，持续态勇精力充沛。

「电源之驹」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，身靓皮光玉滑，未见低落老而弥坚。「首骏」助手踱一圈，目光锐利朝气勃勃，跑姿顺畅落脚轻巧，马身喼得靓无疲态，持续态勇精力充沛。

谢锋

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