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沙田早晨│「电源之驹」阿廖又亲试

晨操动态
更新时间：19:30 2026-07-06 HKT
发布时间：19:30 2026-07-06 HKT

虽然落后方嘉柏仍有六场之多，争冠机会不高，然而廖康铭并未放软手脚，今次派五驹上阵全部有备而来，正如「电源之驹」最近参与试闸，备战手法同上次一模一样，甚至今朝试跑亦似曾相识，因为由阿廖亲身主持试跑，睇番上次赛前试跑一课，原来同样由阿廖亲试。

跷妙阿游跟出入有计

「跷妙」今朝到大圈出跳，不论课前课后游达荣都现身机坪。
「跷妙」今朝到大圈出跳，不论课前课后游达荣都现身机坪。

讲开季尾猛人，不得不提游达荣，六月份豪取六W，目前取得三十五场，比上季三十六场只差一W，今战游厩马中最要留意「跷妙」，一来今朝到大圈出跳，不论课前课后阿游都现身机坪，二来此驹同父马匹大多擅跑谷草，而来到今仗，牠终于首度到谷草作赛。

快搏贺贤肉紧出露台

今朝「快搏」出试时，原本在室内的贺贤走出露台督操。
今朝「快搏」出试时，原本在室内的贺贤走出露台督操。

「快搏」四次赢马，三次出战同程谷草千二，但睇番纪录，对上一次出争此程已是二月二十五日，所以今次终于再度出战肯定来者不善，事实上今朝出跳充满睇头，交由黄宝妮出试跳来有火有力，完全唔似一匹老马，更吸引是原本在室内的贺贤，当时走出露台督操。

航哥向两好手落指令

叶楚航今朝课前出跑道口向艾兆礼及田泰安教路。
叶楚航今朝课前出跑道口向艾兆礼及田泰安教路。

不知是否直播世界杯关系，今朝六点前晨课非常冷清，当世界杯打完，大约六点十分即有多驹出圈快试，当时并有三位骑师到场，包括艾兆礼、田泰安及莫雷拉，前两者更为今次战马「好运年」和「豪迈先登」出跳，而叶楚航亦非常紧张，课前出跑道口向两好手教路。

八里旺似足瑶瑶日上

今朝「八里旺」出跳时，郑俊伟留守栏边督操，并叫副练拍低出跳过程。
今朝「八里旺」出跳时，郑俊伟留守栏边督操，并叫副练拍低出跳过程。

今朝在六点十分出跳尚有「八里旺」，特别提到这匹五班马有两个原因，第一是郑厩马出跳大多联群结队，有几匹一齐出场，然而「八里旺」当时却单独出跳，第二是郑俊伟留守栏边督操，并叫副练拍低出跳过程，而刚战入位的「瑶瑶日上」，赛前也有以上举动。

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