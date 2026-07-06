内圈捕影│「品德宝宝」步顺轻快

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「非惟侥幸」助手踱两圈，过步爽力度贯注，神态活跃现朝气，毛色复现光泽，伤愈理想重新振作。「品德宝宝」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力足够，马身保持壮健，长在勇境朝气旺盛。

「观众之力」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后更加醒神。「天火同人」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现力度唔错，状态一直出色。

「博爱先锋」助手踱两圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力不俗依然省镜。「至合拍」助手踱两圈，气宇轩昂试得淡定，马身仍靓好实净，毛色油润悦目，有火有力观感甚佳。

「得意佳作」助手踱两圈，年纪大了唔再抢口，身壮健毛色油润，火气亦唔错，神采奕奕上佳水准。「红海劲」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引外观讨好，过步轻爽力度亦够，神态好保养出色。

乡村乐韵仍在勇境

「乡村乐韵」走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕。

「乡村乐韵」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，仍在勇境精力充沛。「暴风之子」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若，身靓力足毛色悦目，勇态保持有余。

谢锋

