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晨光追击│「好运年」正值勇境

晨操动态
更新时间：19:30 2026-07-06 HKT
发布时间：19:30 2026-07-06 HKT

虽然一度雨势甚大，但今朝仍有不少参战马出跳，更不乏勇马，现将操练报导如下。

「维港激流」戴头罩由何泽尧跳两段，按住顺走神态非差，步轻有弹力，身够实净。「鸿图新星」助手跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，锐不可挡。

「好运年」艾兆礼跳两段，坠手起劲但唔心急，力度更见充沛，正值勇境。「彩虹七色」戴眼罩及头罩由周俊乐跳两段，走势硬朗且充满弹力，身粗壮唔瘦，小休操足见好。

准希望神采奕奕

「准希望」步轻力充沛，进度愈见出色。
「准希望」步轻力充沛，进度愈见出色。

「领航天子」戴头罩由助手跳三段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，具备争胜水准。「准希望」戴头罩由助手跳一段，按慢走过神采奕奕，步轻力充沛，进度愈见出色。

「锐目」戴头罩由艾道拿跳一段，惯例潜低颈走，好主动火气够，持续勇锐无疲态。「巴闭王」戴头罩由布文跳两段，身光颈靓外观好睇，力度保持有余，长在勇境。

「电源之驹」戴头罩由廖康铭跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力未减半分。「八里旺」戴头罩由助手跳两段，扣住走展现朝气，走势硬朗有力，能力平凡但状态好。

「极光之子」戴头罩由何泽尧跳两段，缰口敏感小心翼翼操控，马身实净毛色靓，神态轩昂。「快搏」黄宝妮跳两段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，老而未颓保养好。

兆文

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