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内圈捕影│「胜万金」长期呈勇

晨操动态
更新时间：01:15 2026-07-06 HKT
发布时间：01:15 2026-07-06 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「友莹光」助手踱一圈，神态极之轻松，落脚轻巧富弹力，身壮肌肉结实现线条，论态出色未见走样。「胜万金」助手踱一圈，小心按实顺走，马身喼得壮冇瘦，毛色油润展现光泽，长期呈勇毫无疲态。

「志满同行」助手踱一圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身好壮好靓，毛色悦目金光闪闪。「美丽登场」助手踱一圈，一向有点急口，但接受操控冇扭计，身靓实净力充足，步爽神生持续进步。

「朗日自强」助手踱一圈，以轻松姿态完成，大旧饭极之轻身，步顺俐落神态畅旺，状态一直见好。「奇异欢星」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态对办，仍在上佳水准。

「川河帅驹」助手踱一圈，全程试来轻描淡写，神态自若，身靓力度充足，前所未见吸引。「追风」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，皮光肉润外观讨好，佳态保持有余。

飞云重现勇态

「飞云」过步轻爽力度贯注，神色活跃暗火展现。
「飞云」过步轻爽力度贯注，神色活跃暗火展现。

「飞云」黄智弘踱一圈，过步轻爽力度贯注，神色活跃暗火展现，毛色油润悦目，抖够操足重现勇态。「凌登」助手踱一圈，比前更加收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身壮得很，有前无退。

谢锋
 

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