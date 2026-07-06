晨光追击│「宝成智好」正值勇境

虽然是周日晨课，但昨朝出跳马并不少，大多周三参战马都做试跑，不乏勇马，现将操练过程报导如下。

「沙井之友」戴头罩由周俊乐拍「旭能精英」跳两段，汗湿多无问题，唔心急步顺开扬，力度持续增强，予人好感。「宝成智好」戴头罩由钟易礼跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神，正值勇境。

「领航君子」戴头罩由助手跳两段，试来气宇轩昂，马身唔瘦够扎实，展步俐落神态畅旺。「首骏」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，持续态勇毫无疲态。

「路路劲」戴头罩由助手跳两段，重口毛病大有改善，马身好靓展现线条美，走势硬朗力充裕。「千杯」戴头罩由助手跳三段，脚法唔好睇，不过暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，论态出色。

乡村乐韵火气充裕

「乡村乐韵」身壮色润外观一向好睇，近况无得弹。

「乡村乐韵」助手跳两段，身壮色润外观一向好睇，且坠手火气充裕，近况无得弹。「友得盈」戴头罩由助手跳两段，均速慢速完成，喼到身壮毛色仍靓，神采奕奕上佳水准。

「博爱先锋」助手跳两段，戴头罩及面箍，外观依旧好靓，翻步急密有弹力，火气有增无减，保养出色。「骁将」戴头罩由助手跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气身够实净，饶具好感。

「至合拍」戴头罩由助手跳三段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，外观省镜，甚有好感。「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，担心抢口一贯捉实，神态对办力度未减，单讲状态无走样。

「赢玥」戴眼罩及头罩由助手跳两段，神情集中快慢由人，步伐轻快有力，充满朝气，大熟大勇境地。

兆文

