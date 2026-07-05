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内圈捕影│「极光之子」充满气势

晨操动态
更新时间：01:15 2026-07-05 HKT
发布时间：01:15 2026-07-05 HKT

昨朝有甚多报名马到内圈出试，勇马比比皆是。

「官金骐」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，马身饱满实净，近况出色极具好感。「极光之子」助手踱一圈，充满了气势，双目炯炯有神，全程岳高头走精神爽利，气势如虹保持勇锐。

「博爱先锋」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，表现完全唔似老马，毛色又靓身喼得壮。「辣得金」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，肌肉结实毛水鲜明，勇况依然体力充裕。

「宝成智好」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快充满弹力，力度更见充沛，马身壮健上佳水准。「胜万金」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，多跑之下保持身壮，仍在勇境未见疲态。

好运年火气旺盛

「好运年」身靓毛色油润，佳态保持相当吸引。
「好运年」身靓毛色油润，佳态保持相当吸引。

「好运年」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，佳态保持相当吸引。「领航天子」助手踱一圈，小心翼翼按实，细马身茁壮唔瘦，毛水乌卒卒现光泽，神采奕奕正值勇境。

「快活英雄」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身壮健展现线条美，上落不大。「观众之力」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，身靓皮光玉滑，气势正盛佳态洋溢。

谢锋
 

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