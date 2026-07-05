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晨光追击│「品德宝宝」火猛力足

晨操动态
更新时间：01:00 2026-07-05 HKT
发布时间：01:00 2026-07-05 HKT

昨朝出跳的参战马非常之少，亦甚少骑师到场操马，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「品德宝宝」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足坠手起劲，马身饱满毛色悦目，勇况保持有余。「顽童」戴头罩由杨明纶拍「领航多福」及伴跳马跳两段，虽然动作仍带点论尽，不过力度明显增强，马身够实净，保持理想进度。

「可靠大师」戴头罩由黄宝妮跳一段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，外观又靓，弗到不得了。「烛光晚餐」戴头罩由助手跳两段，唔会特别起眼，论态依然理想，轻描淡写完成，走势硬朗劲度不俗。

「红海劲」戴头罩由助手跳三段，操控得好唔急口，喼到身壮毛色仍靓，老而弥坚，幕后保养功夫一流。「准希望」戴头罩由助手跳一段，轻描淡写完成，落脚轻快弹力足够，马身细细只但扎实，愈见吸引。

「怡傲钱庄」戴头罩由助手跳两段，比较细只但唔瘦，马身有肌肉，快开愈走愈爽，有火有力好醒神。「得意佳作」戴头罩由袁幸尧跳两段，年纪虽老，一样跳来充满朝气，回程时担高马头神态威武，近况托弗。

志满同行有进无退

「志满同行」扣住而驰心火涌现，身光颈靓外观省镜。
「志满同行」扣住而驰心火涌现，身光颈靓外观省镜。

「幸运派彩」戴头罩由巴度拍「传承效应」跳两段，带点均速过步畅顺，力度神态均对办，状态起伏唔大，体力充足。「志满同行」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，身光颈靓外观省镜，早前试多课闸动态积极，有进无退。

「精巧时计」戴头罩由助手跳三段，仍竖尾岳头，仲未够专注，力水亦一般落脚重，慢热有排未得。「运筹帷幄」戴头罩由助手跳两段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，最弊急躁大汗情况无改善，好感欠奉。

兆文

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