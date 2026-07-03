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沙田早晨│「爆热」告仔赶住去睇马

晨操动态
更新时间：15:45 2026-07-03 HKT
发布时间：15:45 2026-07-03 HKT

「爆热」今季加盟东厩演出变得稳定，兼且在泥地短途揾到出路，对上三次跑此程由艾兆礼执缰，取得一冠两亚佳绩，刚战转争田草千二兼改用艾道拿则三甲不入，今次回师强项泥地并回配阿礼可予看好，当然今朝此马到内圈出试之后，告东尼赶去机坪睇马亦是焦点所在。

风起云涌贤哥揾雷神

今朝趁住「风起云涌」试闸期间的空档，苏伟贤特意揾莫雷拉商讨大计。
今朝趁住「风起云涌」试闸期间的空档，苏伟贤特意揾莫雷拉商讨大计。

莫雷拉重返香港马圈以来，因为不是公司骑师可随便找坐骑，因此极少外借，苏伟贤今次揾佢跑「风起云涌」，也是季内初次与骑者合作，而且刚好是一匹复苏反弹的勇马，自然值得睇高一线，况且今朝趁住试闸期间的空档，贤哥特意揾雷神商讨大计，动态极具睇头。

兴驰千里纶仔操到实

「兴驰千里」埋门差不多课课都由杨明纶亲身主课，包括今朝加课在内。
「兴驰千里」埋门差不多课课都由杨明纶亲身主课，包括今朝加课在内。

杨明纶有几匹嫡系马，当中最厉害必数「兴驰千里」，八战交出四冠两亚，而且射程广泛雨战都掂，大前仗在田草千二软地赢马，上仗则在泥地千二的封地获亚，今次大有机会在雨中作赛形势大好，至于纶仔则继续表现积极，埋门差不多课课亲身主课，包括今朝加课在内。

粤港资驹阿游好少见

今朝「粤港资驹」出圈前到机坪细圈热身，当时游达荣一直在栏边睇实。
今朝「粤港资驹」出圈前到机坪细圈热身，当时游达荣一直在栏边睇实。

「粤港资驹」七次上阵，六次跑谷草千二获冠亚各一，唯一田草跑千二落败，但赢马一役姿态太吸引，根本实力在三班略超，赢完回气马房一贯手法，今转跑田草千四应有计仔，睇埋今朝此马出圈前到机坪细圈热身，当时游达荣一直在栏边睇实，而以上举动过往极少出现。

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