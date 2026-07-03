内圈捕影│「锐高」步顺轻快

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「禅胜闪亮」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身细细只但够壮够实净。「锐高」助手踱一圈，无之前咁抢口，接受操控神采奕奕，步顺轻快弹力十足，外观又靓身壮色润。

「日日奖」助手踱两圈，全程抢走心火涌现，身壮毛色靓，双目炯炯有神，今季最弗一次，重新振作。「兴驰千里」杨明纶踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，朝气勃勃弗到漏油。

瑶瑶日上神态轩昂

「瑶瑶日上」跨步开扬力度贯注，神色甚佳正值勇境。

「瑶瑶日上」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度贯注，神色甚佳正值勇境。「自力更生」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步伐稳健，马身扎实现线条美，老马保养得宜。

「红衣醒目」副练踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快力度充裕，近况非常理想。「历胜」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气旺盛，马身壮到不得了，确上正轨极具好感。

「辣得准」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气上佳水平。「正本唐心」助手踱两圈，唔急唔抢情绪改善，马身收得实净，双目有神现朝气，热身足够状态冒升。

谢锋