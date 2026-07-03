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内圈捕影│ 「天蓬猫」誉满栏边

晨操动态
更新时间：00:21 2026-07-03 HKT
发布时间：00:21 2026-07-03 HKT

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练摘录如下。

「扶摇势劲」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，马身靓呈现线条美，神态活跃暗火涌现，状态长期锐利。

「安泰」助手踱一圈，毛色悦目立立靓，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，唞够操足勇态洋溢。

「日出东方」助手踱一圈，比前收敛好多，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身又壮正值勇境。

「应龙飞影」助手踱一圈，大大步试得轻松，步顺爽劲神态畅旺，灰马身壮实净，胜后更进锋芒毕露。

「伶俐骉驹」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度未减半分，持续态勇毫无疲态。
「伶俐骉驹」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度未减半分，持续态勇毫无疲态。

「伶俐骉驹」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度未减半分，持续态勇毫无疲态。

「机械之星」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，目光锐利神采奕奕，唞够下呈现朝气。

「天蓬猫」助手踱一圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，外观依然省镜，持续态勇誉满栏边。

「朗日雪峰」助手踱两圈，从容完成整个过程，出脚爽贯注力足，大旧饭依然轻身，新胜气势正盛。

「机械骑士」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗保持勇锐。

「咕噜快跑」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，上火上力进度出色。

谢锋

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