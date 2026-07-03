晨光追击│ 「巴闭精」再进一步

昨朝出跳的周六参战弗马尚算不少，有多位骑师到场操马，操练摘录如下。

「巴闭精」戴头罩由潘顿跳两段，更见专注步顺开扬，外观靓皮光肉滑，再进一步。「星球勇士」戴头罩由艾道拿跳一段，落脚整齐有力，马身见实净，而且淡定唔急，勇态初现。

「耀宝」戴头罩由助手跳两段，神态活跃且火力唔错，身壮毛色靓，饶惹好感。「开心孖宝」戴眼罩及头罩由布浩荣跳两段，力水好过之前，亦比之前集中，进度对办。

「瑶瑶日上」戴头罩由助手跳两段，马身保持粗壮，而且坠手火猛，甚惹好感。「兴驰千里」戴头罩由杨明纶跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火气有增无减，弗到爆。

「正本唐心」戴头罩由黄智弘跳三段，比前集中步挺开扬，马身收靓，多跑下进度好。「飞跃成就」助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态生猛，目光锐利好神气，勇熟俱进。

「方圆星」助手跳两段，戴头罩及面箍，跑姿转好，再无抬头及抢口，状态有点进展。「实力股」巴度跳两段，坠手起劲但唔心急，力度一课比一课好，早熟马进度理想。

红衣醒目大勇之境

「红衣醒目」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗且充满弹力，神态活跃火力同样充沛，状态大勇之境。「万里云」戴头罩由助手跳两段，扣住走来神态轩昂，走势硬朗有力，进展明显。

「红衣醒目」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗且充满弹力，神态活跃火力同样充沛，状态大勇之境。「万里云」戴头罩由助手跳两段，扣住走来神态轩昂，走势硬朗有力，进展明显。

「全能勇士」戴头罩由布浩荣跳两段，含枚俯首快慢由人，马细但肌肉结实毛色靓，状态不俗。「致力之城」戴头罩由助手跳一段，比前淡定得多，不再抢口，力度保持极具朝气。

「葳莉非凡」戴头罩由助手草地跳两段，洒开大步劲贯四肢，身壮毛色悦目，弗到不得了。「信心星」戴头罩由黄智弘拍「禾道丰」草闸跳两段，前驹末段拖住稍落后，神态对办力度未减，仍在争胜水平。

兆文