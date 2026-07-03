Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「银亮濠侠」石哥猛咁望

晨操动态
更新时间：00:03 2026-07-03 HKT
发布时间：00:03 2026-07-03 HKT

徐雨石马房近日有四只退役一只转仓，季尾阶段稳定军心唯一方法就是赢马。今期石哥只出马四匹，不过「银亮濠侠」昨朝出试时甚有睇头，由助手机坪踱步热身后，石哥已在远处全程吼到实，待马儿准备行往内圈，又见佢回头望多几眼，紧张到不得了，摆明是出击主力。

阿巫安仔密斟搏两驹

昨朝晨课出跳马甚少，场面冷清，不过巫伟杰依然有搏杀动静，昨晨照旧派遣多匹上阵战驹到内圈加课，练者更踩车出出入入，斗志好到加零一。临近收操期间，在马房门口捉住田泰安密斟良久，呢对组合今次携手合作的「咕噜快跑」和「一舖掂晒」必要留意。

「实力股」似足「至尊瑰宝」

昨朝 巴度再次早出现，六点零七分便为同样来自罗厩的「实力股」出跳必定有计；值得一提，巴度这天换了一顶枣红色帽操马。
昨朝 巴度再次早出现，六点零七分便为同样来自罗厩的「实力股」出跳必定有计；值得一提，巴度这天换了一顶枣红色帽操马。

巴度大多七点后现身晨课，不知何故最近表现落力，刚周一于五点五十分已露面，当日第一匹出试的「至尊瑰宝」，结果在回归杯拼入冷位，所以昨朝再次早出现，六点零七分便为同样来自罗厩的「实力股」出跳必定有计；值得一提，巴度这天换了一顶枣红色帽操马。

「瑶瑶日上」米高有动静

郑俊伟刚战终于取得季内第十六W，正式达到及格指标，纵使任务完成，却不代表今战会放软手脚。事关一早已部署战驹全力出击，「瑶瑶日上」就系表表者，昨朝出跳时火喷喷抢住走，状态非常锐利，而且当时米高不只留守栏边肉紧督操，还吩咐副练拍低整个出跳过程。

最Hit
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
7小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
9小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
14小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
12小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
11小时前
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
01:15
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
即时娱乐
10小时前
消委会 ‧ 外置充电器︱15款10000mah尿袋比拼 一内地品牌充电效率最高 小米$209获最高总评4.5分
社会
8小时前
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
11小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
消委会‧蓝牙耳机｜Apple、Bose等五款获评4.5分 小米399元性价比最高 两款耳机售1499元仅得3.5分（附55款测试名单）
社会
11小时前