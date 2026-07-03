沙田早晨│「银亮濠侠」石哥猛咁望

徐雨石马房近日有四只退役一只转仓，季尾阶段稳定军心唯一方法就是赢马。今期石哥只出马四匹，不过「银亮濠侠」昨朝出试时甚有睇头，由助手机坪踱步热身后，石哥已在远处全程吼到实，待马儿准备行往内圈，又见佢回头望多几眼，紧张到不得了，摆明是出击主力。

阿巫安仔密斟搏两驹

昨朝晨课出跳马甚少，场面冷清，不过巫伟杰依然有搏杀动静，昨晨照旧派遣多匹上阵战驹到内圈加课，练者更踩车出出入入，斗志好到加零一。临近收操期间，在马房门口捉住田泰安密斟良久，呢对组合今次携手合作的「咕噜快跑」和「一舖掂晒」必要留意。

「实力股」似足「至尊瑰宝」

昨朝 巴度再次早出现，六点零七分便为同样来自罗厩的「实力股」出跳必定有计；值得一提，巴度这天换了一顶枣红色帽操马。

巴度大多七点后现身晨课，不知何故最近表现落力，刚周一于五点五十分已露面，当日第一匹出试的「至尊瑰宝」，结果在回归杯拼入冷位，所以昨朝再次早出现，六点零七分便为同样来自罗厩的「实力股」出跳必定有计；值得一提，巴度这天换了一顶枣红色帽操马。

「瑶瑶日上」米高有动静

郑俊伟刚战终于取得季内第十六W，正式达到及格指标，纵使任务完成，却不代表今战会放软手脚。事关一早已部署战驹全力出击，「瑶瑶日上」就系表表者，昨朝出跳时火喷喷抢住走，状态非常锐利，而且当时米高不只留守栏边肉紧督操，还吩咐副练拍低整个出跳过程。