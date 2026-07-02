吕健威大举练兵 周六强势出击？
更新时间：15:53 2026-07-02 HKT
发布时间：15:53 2026-07-02 HKT
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今早沙田晨操，华人冠军级练马师吕健威大举练兵，多匹已经报争本周末沙田十一场草地混合夏令马赛事的参战马均有露面出操。各驹磨刀霍霍，当潘顿操「巴闭精」时，吕健威全神贯注地检视，人马课后，潘顿前往烽火台向练者汇报，动态积极。
另外，吕健威今早除了紧张「巴闭精」外，也有检视其他参战马操练，如杨明纶操「兴驰千里」、布浩荣操「安康万里」、「开心孖宝」、「全能勇士」；希威森操「龙腾盛世」及「三代至醒」；吕厩战马备战积极，决心在周末赛事争功。
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陈嘉甜
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