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内圈捕影│「实力股」气宇轩昂

晨操动态
更新时间：01:30 2026-07-02 HKT
发布时间：01:30 2026-07-02 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「信心星」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，身靓呈现条线美，毛色油润生光，打仔马长期省镜。「实力股」助手踱一圈，气宇轩昂神闲气定，马身好靓好实净，过步轻爽力度更增，早熟马进度好。

「太子」助手踱一圈，愈来愈放松，口劲完全收敛，神态专注目光集中，马身壮健出脚爽，正值勇境。「利高八斗」助手踱一圈，目光锐利，神采飞扬活力充沛，出脚力度未减，持续勇锐好省镜。

飞跃成就佳态洋溢

「飞跃成就」步挺贯注力足，马身扎实毛色靓。
「飞跃成就」步挺贯注力足，马身扎实毛色靓。

「电子好好」助手踱一圈，急口马试得收敛，脾气大有改善，马身结实胀卜卜，予人焕然一新之感。「飞跃成就」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身扎实毛色靓，朝气勃勃佳态洋溢。

「红衣醒目」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，外观极之讨好，上佳水准誉满栏边。「万里云」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身愈见结实，火气胜前坠手起劲，大有进步勇况已展。

「全能勇士」助手踱一圈，细细只身够壮，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续进步精神爽利。「红旺缤纷」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，一直在极佳水平。

谢锋

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