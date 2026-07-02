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晨光追击│「捷威」劲度十足

晨操动态
更新时间：01:15 2026-07-02 HKT
发布时间：01:15 2026-07-02 HKT

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「伶俐骉驹」戴头罩由助手跳两段，扣慢从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃长期勇锐。「爆热」戴眼罩由助手跳两段，协调性愈来愈好，动作自然得多，确认踏上正轨。

「捷威」戴眼罩由助手跳三段，洒开大步冲刺，劲度十足气宇轩昂，不断进步佳态洋溢。「天蓬猫」拍「咕噜快跑」跳两段，前驹戴眼罩及头罩，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身扎实，予人极具佳观感，后驹戴头罩，力度唔错步挺开扬，马身收靓毛色润泽，进度理想。

「巴基之胜」蔡明绍跳两段，眼神炯炯朝气旺盛，身壮又干爽，论态甚佳不逊赢马时。「日日奖」助手跳三段，翻步宽阔开扬，火气甚旺坠手起劲，久沉马大有转机。

日出东方火力俱备

「日出东方」身壮肌肉展现，步爽充满弹力。
「日出东方」身壮肌肉展现，步爽充满弹力。

「日出东方」戴头罩由梁家俊跳两段，神态专注火力俱备，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。「高感」戴眼罩及头罩由助手跳一段，按慢轻抒步头，火气胜前有番坠手感，身又够壮好实净。

「辣得准」戴头罩由助手跳两段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，论态合格有余。「驭跑得」戴头罩由霍宏声跳两段，表现淡定试得好，走势俐落步顺畅，马身靓展现线条美。

「添开心」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，神态可以身壮色润，早前试闸亦唔错。「天福」戴头罩由霍宏声跳三段，有一股蛮劲要捉实，马身扎实出脚急劲，火力充裕上佳水准。

「新力好」戴眼罩及头罩由奥尔民跳一段，精神奕奕饶具朝气，身壮唔瘦，毛色展现光泽，观感非差。「银亮濠侠」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗力度保持，身喼得壮，抖够操足仍具好感。

兆文

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