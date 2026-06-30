沙田早晨│「盈俊天下」骑练密密斟

桂福特近期成绩回勇，对上四期赛事取得四W，啱啱星期六更加凭「金牌活力」及「坚先生」起孖，季内累积二十五场头马，今次派出七驹上阵，最要留意当然是「盈俊天下」，试了三课闸，最近两课都轻松胜出，而今朝桂神同田泰安一度出双入对密密斟，镜头亦瞩目。

旌采辉哥隧道底接马

「旌采」今朝到内圈加课之后，姚本辉第一时间赶落隧道底接马。

「旌采」连番追近，到近两仗更被捧成大热门，结果后上追得亚军及殿军，距离头马只一步之遥，当然季尾靠追怎也较蚀底，幸好今次同场有不少快马，相信可确保有步速，形势变得有利，再睇埋此驹今朝到内圈加课之后，姚本辉第一时间赶落隧道底接马，追捧倍添信心。

幸运糖阿巫巴度好倾

今朝「幸运糖」试闸之前巴度特意揾巫伟杰倾谈，当时两人足足倾了近十分钟。

「幸运糖」近况极之出色，已经连续四仗杀入三甲，其中三仗系直路赛，包括上仗力战仅负，仲要巫厩当旺，必趁势旺赢回一仗，今战形势大好，排位依旧唔差，尚比上仗孭轻三磅，至于今朝试闸之前，巴度特意揾巫伟杰倾谈，当时两人足足倾了近十分钟，动态积极。

财将告仔睇到唔眨眼

「财将」今朝课后告东尼到机坪口等马，当时不断昅实此马。

「财将」乃栗色「千秋巨子」子嗣，现役同父同色马「宝进」曾分别于田草、谷草千二建功，预期「财将」转战田草千二发展一样可胜任，今次相隔三星期再跑，赛前四度快试已足够，至于今朝此马加课亦充满睇头，原因课后告东尼到机坪口等马，当时不断昅实此马。

