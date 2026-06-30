内圈捕影│「银刺勇士」神态生猛

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「巴闭佬」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦够扎实，近况相当好。「知恩图报」助手踱一圈，毛色一向淡淡地，论态愈见吸引，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛。

「佛亮老挝」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，饶具朝气，观感不俗。「常尝发财」助手踱一圈，一贯从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身实净毛色润泽，状态一直对办。

「银刺勇士」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色亮丽目光锐利，今季最吸引一次。「龙之悦」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺火气唔错，马身又够结实，朝气勃勃上佳水准。

超拍档有火有力

「超拍档」走势硬朗神态活跃，比起赢马时更弗。

「超拍档」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，比起赢马时更弗。「满心星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身靓保持壮健，坠手起劲火气又好，打仔恶马长在勇境。

「幸运糖」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，马身喼得靓，勇况依然无疲态。「关键所在」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身仍靓神态对办，长期见好。

谢锋