沙田早晨│廖康铭紧张「智胜攻略」

虽然夺冠机会稍降，但廖康铭未有放软手脚，上周末仍凭「精英雄心」取得一W；今战廖厩能否再添进帐要跑过至知，但昨朝「智胜攻略」出跳时，见练者非常紧张，走去会员棚食胡位督操之余，课后仲第一时间赶返机坪接马，并向鞍上人追问进度，重视到极。

荣仔为吕厩四驹早到

布浩荣未有申请下季牌照，但现时所获支持唔少，尤其吕健威近期频频提供坐骑；骑者不敢怠慢，昨朝早于五点十分到场替威哥操马，先试「威武年代」，之后顺序试「绿茵明珠」、「包装天将」及「龙之悦」，出试各驹时更小心翼翼，课后更走去烽火台同威哥倾谈良久。

贺贤吼实「勤德皆备」

昨朝「勤德皆备」出跳也极具睇头，一来愈见淡定，重口情况不断改善，二来贺贤罕见走出烽火台二楼露台睇实，非常肉紧。

「勤德皆备」三月中才开上前线，短短时间已跑了六仗，尽管仍未跻身三甲，却一再吸引潘顿垂青，今战又再次替其披甲，既有启示自然要看好。昨朝「勤德皆备」出跳也极具睇头，一来愈见淡定，重口情况不断改善，二来贺贤罕见走出烽火台二楼露台睇实，非常肉紧。

「至尊瑰宝」巴度反常态

平日巴度出席晨课，大多七点后才露面，但昨朝五点五十分已见他现身，动态非比寻常，之后他为「至尊瑰宝」出跳，自然轻易成为焦点。而巴度不但为了这匹罗厩马早到，操练后更极具耐性与罗富全商讨大计，对此马相当上心。

