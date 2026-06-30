Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│廖康铭紧张「智胜攻略」

晨操动态
更新时间：00:23 2026-06-30 HKT
发布时间：00:23 2026-06-30 HKT

虽然夺冠机会稍降，但廖康铭未有放软手脚，上周末仍凭「精英雄心」取得一W；今战廖厩能否再添进帐要跑过至知，但昨朝「智胜攻略」出跳时，见练者非常紧张，走去会员棚食胡位督操之余，课后仲第一时间赶返机坪接马，并向鞍上人追问进度，重视到极。

荣仔为吕厩四驹早到

布浩荣未有申请下季牌照，但现时所获支持唔少，尤其吕健威近期频频提供坐骑；骑者不敢怠慢，昨朝早于五点十分到场替威哥操马，先试「威武年代」，之后顺序试「绿茵明珠」、「包装天将」及「龙之悦」，出试各驹时更小心翼翼，课后更走去烽火台同威哥倾谈良久。

贺贤吼实「勤德皆备」

昨朝「勤德皆备」出跳也极具睇头，一来愈见淡定，重口情况不断改善，二来贺贤罕见走出烽火台二楼露台睇实，非常肉紧。
昨朝「勤德皆备」出跳也极具睇头，一来愈见淡定，重口情况不断改善，二来贺贤罕见走出烽火台二楼露台睇实，非常肉紧。

「勤德皆备」三月中才开上前线，短短时间已跑了六仗，尽管仍未跻身三甲，却一再吸引潘顿垂青，今战又再次替其披甲，既有启示自然要看好。昨朝「勤德皆备」出跳也极具睇头，一来愈见淡定，重口情况不断改善，二来贺贤罕见走出烽火台二楼露台睇实，非常肉紧。

「至尊瑰宝」巴度反常态

平日巴度出席晨课，大多七点后才露面，但昨朝五点五十分已见他现身，动态非比寻常，之后他为「至尊瑰宝」出跳，自然轻易成为焦点。而巴度不但为了这匹罗厩马早到，操练后更极具耐性与罗富全商讨大计，对此马相当上心。
 

最Hit
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
01:21
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
11小时前
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
10小时前
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
影视圈
5小时前
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
01:21
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
社会
9小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
11小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
谭凯琪（左）入禀呈请金牌监制邓特希（中）与女演员吕晶晶（右）破产 。资料图片
谭凯琪入禀呈请金牌监制邓特希与女演员吕晶晶破产
社会
8小时前
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
11小时前
非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包
非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包
影视圈
4小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
4小时前