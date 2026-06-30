晨光追击│ 「笑傲江湖」火力俱备

周一出跳马向来甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「天天更好」戴眼罩及头罩由巴度跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气未减半分。

「笑傲江湖」戴头罩由助手跳两段，聚精会神走势硬净，火力俱备，不逊赢马时。

「包装天将」戴头罩由布浩荣跳两段，年纪大了变得收敛，神色唔再淡，有点起色。

「㩒住赢」周俊乐跳两段，戴头罩及面箍，不徐不疾，既收敛又神情专注，外观又省镜。

「一生好彩」助手跳两段，平稳走过步伐稳健，未算好弗但亦说不上差。

「威武年代」戴头罩由布浩荣跳两段，一贯内敛，神态可以力度不弱，外观亦四正。

「活力拍档」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，佳态保持。

「艾莉奥」金诚刚跳一段，沿外档大力推骑，反应尚算唔差，老而未颓。

「超拍档」戴头罩由霍宏声跳两段，竖尾但专注，出脚顺畅开扬，论态对办。

「智胜攻略」戴头罩由助手跳三段，主动抢走火气充裕，马身够实净观感唔差。

「超拍档」戴头罩由霍宏声跳两段，竖尾但专注，出脚顺畅开扬，论态对办。

「同样世界」戴头罩由艾道拿跳一段，靓仔马身型更结实，而且比之前更淡定。

「幸运威龙」潘明辉跳三段，戴头罩及面箍，大大只唔论尽，虽有懒但落脚爽，保持上佳进度。

「泰力」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态轩昂好醒。

「飞龙在天」助手拍「舞林宝典」黄智弘草地跳两段，前驹早段抢口，走顺了无问题，但被追过唔够势；后驹大幅落后之下追上好反应，神态回旺火气胜前。

「升升双息」潘明辉草地跳两段，无抢口快慢由人，出脚够咬地，状态到位。

「满心星」助手草地跳两段，马身仍靓呈现线条美，神态对办现朝气，无走样。

兆文