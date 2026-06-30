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内圈捕影│「部族高手」步伐稳健

晨操动态
更新时间：00:01 2026-06-30 HKT
发布时间：00:01 2026-06-30 HKT

大多周三参战马昨朝都到内圈踱步，勇马比比皆是，现将操练报道如下。

「喜尊龙」助手踱两圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺轻巧贯注力足，毛色悦目充满光泽。

「米奇」助手踱一圈，淡淡定呈现朝气，马身好靓好实净，神态生猛双目有神，论态出色上佳水准。

「部族高手」助手踱两圈，担高头走好神气，步伐稳健力度足够，毛色油润生光，有进无退极之省镜。

「马达」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态昂扬火气仍盛，勇态保持体力充裕。

「北斗福星」助手踱一圈，试来从容淡定，表现气宇轩昂，步稳开扬力度增强，不断转好已在勇境。
「北斗福星」助手踱一圈，试来从容淡定，表现气宇轩昂，步稳开扬力度增强，不断转好已在勇境。

「北斗福星」助手踱一圈，试来从容淡定，表现气宇轩昂，步稳开扬力度增强，不断转好已在勇境。

「盈俊天下」助手踱两圈，试来神闲气定，表现绝不似质新马，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得好靓。

「牛精新星」助手踱两圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身收靓展现线条美，状态愈磨愈利。

「龙城强将」助手踱一圈，大步走过从容不迫，神态自若竖起双耳，火力明显好过之前，大有转机。

「飞跃凯旋」助手踱两圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，观感不逊赢马时。

「极速之子」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕展现朝气，一直在争胜水平。

谢锋

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