内圈捕影│「富裕君子」走势硬朗

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「心雄雄」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若，细马身壮肌肉结实现线条，长期呈勇。「风云武士」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，神色无咁淡，且有番啖火，大有起色。

「马上盈」助手踱一圈，从容完成整个过程，步伐稳健力度足够，身靓实净毛色油润，予人极具观感。「㩒住赢」助手踱一圈，气宇轩昂神闲气定，马身好靓好实净，过步轻爽力度更增，保持上佳进度。

「起舞奜奜」助手踱一圈，目光锐利，神采奕奕活力充沛，出脚力度未减，持续勇锐无疲态。「富裕君子」助手踱一圈，马身无瘦仍壮，神态活泼火气未减，走势硬朗有弹力，体力充沛勇况依然。

志醒大将火气充裕

「志醒大将」步顺力雄双目有神，前所未见咁弗。

「满心星」助手踱一圈，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，长期呈勇极之省镜。「志醒大将」助手踱一圈，全程担高头走，步顺力雄火气充裕，双目有神身靓步爽，前所未见咁弗。

「贤者威枫」助手踱一圈，赢开充满了气势，目光炯炯有神，马身仍壮步挺有力，有进无退锐不可挡。

谢锋