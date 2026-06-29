Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「岚臣」精神爽利

晨操动态
更新时间：01:00 2026-06-29 HKT
发布时间：01:00 2026-06-29 HKT

虽是周日晨课，但昨朝出跳马不少，大多周三参战马都试跑，操练过程报导如下。

「幸运糖」助手用暗力拉实跳两段，戴头罩及面箍，身壮神态活跃，火气未减半分，持续态勇。「睿智多宝」戴头罩由助手跳一段，汗湿多却无不妥，走来比前收敛，毛色悦目乌卒卒，马身壮健。

「爱马善」戴眼罩及头罩由助手跳两段，主动抢走，鞍上人捉得辛苦，火气好到不得了，老而弥坚。「岚臣」助手跳两段，步幅开得阔兼急劲，试来精神爽利，佳态洋溢蓄势待发。

「财将」钟易礼按实顺跳两段，末段稍松冲刺劲，反应比前更好，持续进步。「挺秀弘利」拍「肥仔精神」跳两段，同配助手，前驹戴眼罩及头罩，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂有进无退；后驹戴眼罩，马身实净毛色润泽，步稳力足，仍在勇境。

「美丽星晨」戴头罩由副练跳两段，动作潇洒展步俐落，神态畅旺，毛色够油润，甚惹人好感。「纳百川」戴眼罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态活跃。

拉合尔神采奕奕

「拉合尔」按慢走过表现淡定，胜后再进一步。
「拉合尔」按慢走过表现淡定，胜后再进一步。

「旋风传奇」戴头罩由助手跳两段，神色胜前，劲度亦不错，休够操足复现勇态。「拉合尔」助手跳一段，按慢走过表现淡定，极之轻身神采奕奕，胜后再进一步。
  
「胜万金」戴头罩由助手跳两段，清风送爽力度保持，细马保持身壮，一直处上佳水准。「牛精新星」戴头罩由助手跳两段，愈来愈规矩，不再摇头摆脑，劲度增强进度理想。

「勤德天下」戴头罩由助手跳两段，试来轻描淡写，展现活力步顺开扬，观感不逊赢马时。

兆文
 

最Hit
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
00:50
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
突发
6小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
11小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
6小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
12小时前
第69期六合彩今晚（28日）搅珠。
六合彩︱3000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
4小时前
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
影视圈
7小时前
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
13小时前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
6小时前
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
时事热话
10小时前
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮
时事热话
15小时前