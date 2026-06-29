晨光追击│「岚臣」精神爽利

虽是周日晨课，但昨朝出跳马不少，大多周三参战马都试跑，操练过程报导如下。

「幸运糖」助手用暗力拉实跳两段，戴头罩及面箍，身壮神态活跃，火气未减半分，持续态勇。「睿智多宝」戴头罩由助手跳一段，汗湿多却无不妥，走来比前收敛，毛色悦目乌卒卒，马身壮健。

「爱马善」戴眼罩及头罩由助手跳两段，主动抢走，鞍上人捉得辛苦，火气好到不得了，老而弥坚。「岚臣」助手跳两段，步幅开得阔兼急劲，试来精神爽利，佳态洋溢蓄势待发。

「财将」钟易礼按实顺跳两段，末段稍松冲刺劲，反应比前更好，持续进步。「挺秀弘利」拍「肥仔精神」跳两段，同配助手，前驹戴眼罩及头罩，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂有进无退；后驹戴眼罩，马身实净毛色润泽，步稳力足，仍在勇境。

「美丽星晨」戴头罩由副练跳两段，动作潇洒展步俐落，神态畅旺，毛色够油润，甚惹人好感。「纳百川」戴眼罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态活跃。

拉合尔神采奕奕

「拉合尔」按慢走过表现淡定，胜后再进一步。

「旋风传奇」戴头罩由助手跳两段，神色胜前，劲度亦不错，休够操足复现勇态。「拉合尔」助手跳一段，按慢走过表现淡定，极之轻身神采奕奕，胜后再进一步。



「胜万金」戴头罩由助手跳两段，清风送爽力度保持，细马保持身壮，一直处上佳水准。「牛精新星」戴头罩由助手跳两段，愈来愈规矩，不再摇头摆脑，劲度增强进度理想。

「勤德天下」戴头罩由助手跳两段，试来轻描淡写，展现活力步顺开扬，观感不逊赢马时。

兆文

