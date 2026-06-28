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内圈捕影│「关键所在」力度充沛

晨操动态
更新时间：01:30 2026-06-28 HKT
发布时间：01:30 2026-06-28 HKT

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「关键所在」助手踱两圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，一直见好神态轩昂。「团结勇士」助手踱一圈，步姿爽朗弹力充足，毛色亮丽马身扎实，力度保持有余，状态依然省镜。

「亚机拉」助手踱一圈，神情专注目光如炬，灰马身靓全身肌肉，坠手火气充裕，抖够操足重现勇态。「凝聚美丽」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，毛色油润生光，长期呈勇未见低落。

「心雄雄」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若，细马身扎实饱满，饶具朝气充满好感。「顺善宝」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，锐气正盛毫无疲态。

勤德天下走势硬朗

「勤德天下」马身结实现线条美，状态长期理想。
「勤德天下」马身结实现线条美，状态长期理想。

「马上盈」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身一直做得好靓，神采奕奕上佳水准。「勤德天下」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身结实现线条美，状态长期理想。

「知恩图报」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身实净唔瘦，栗色马毛色现光泽，观感前所未见咁好。「志醒大将」助手踱两圈，担高头走极之神气，步顺力雄火气充裕，马身壮健毛色悦目，论态极佳。

谢锋

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