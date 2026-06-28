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晨光追击│「劲爽」状态托弗

晨操动态
更新时间：01:00 2026-06-28 HKT
发布时间：01:00 2026-06-28 HKT

昨朝出跳的参战马并非太多，弗马相对甚少，同时极少骑师到场，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「劲爽」杨明纶跳两段，步幅开得好阔又够劲度，试来精神爽利，火力比前再增强，状态托弗。「金金小子」戴头罩由艾兆礼跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态轩昂上佳水准。

部族高手锐气正盛

「部族高手」健步如飞走势爽劲有力，身壮肌肉起展。
「部族高手」健步如飞走势爽劲有力，身壮肌肉起展。

「威利金箭」戴头罩由田泰安跳两段，按住走姿态轻松，灰马身壮唔瘦，落脚轻快充满弹力，近况无得顶。「部族高手」周俊乐拍「金钱游戏」跳三段，轻松占取上风威风凛凛，健步如飞走势爽劲有力，身壮肌肉起展，锐气正盛。

「无敌好玛」戴头罩由助手拍「巴闭仔」跳两段，肯转脚且过程快速，力度再提升，马身收得更靓，确认早熟货色。「英雄豪杰」戴头罩由周俊乐跳两段，主动抢走火气极佳，表现完全唔似老马，外观又驷正，幕后保养工夫一流。

「喜尊龙」戴头罩由艾兆礼跳两段，走势甚爽步阔顺畅，身靓展现线条美，毛色立立令，予人一见倾心之感。「北斗福星」田泰安拍「飞跃凯旋」助手跳两段，同样戴头罩，「北斗福星」愈来愈省镜，马身更扎实唔在讲，出脚够咬地又够流畅，「飞跃凯旋」一样试得好，拍住肯走展现暗火，抖够操足之下重现勇态。

「贤者威枫」戴眼罩及头罩助手跳两段，例牌急口抢走，然而出脚无乱好整齐，且双目炯炯有神，赢开特别醒。「凯旋幸运」奥尔民跳两段，平稳走过，落脚整齐力度唔错，身壮实净毛色唔淡色。

「大力猴王」戴眼罩由助手拍伴跳马跳两段，单讲状态无问题，跳来有板有眼，外观亦靓仔，但有好状态并非第一次，落场跑唔番。「三宝进财」戴头罩由助手拍伴跳马跳两段，虽则跑近过，然而晨课表现不太好，正如今课依旧欠专注，一再郁身郁势。

「金德义」戴眼罩由助手跳两段，一贯卖力肯走，但过终点后余势不强，甚至伸颈借力，不太吸引。

兆文

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