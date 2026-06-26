Ian心水│「得道猴王」减分到位

第九场「正义波」昔日在澳洲初出即胜，来港后首战跑田草千四仅以两乘半不敌「富国兄弟」，表现尚可；翌仗采取跟前跑法，末段无以为继仅得第七。这匹「正义」之子上仗改争谷草一哩，走至最后阶段才被「浪漫斗士」和「好实力」等驹超越，走势令人满意，今仗负磅最轻，改配钟易礼若能轻松领放，或能制造惊喜。对手方面，「哪吒」早前赢泥地一哩，翌仗表现亦可；上仗早段留后，末段冲刺良佳，结果仅以个多马位不敌「满心星」而得第五，伸算居三班也有力一争，今仗排位亦可，应可闯入前列。

第十场「得道猴王」上季三捷，评分升至新高，结果今季踏入减分期，但整体表现尚不太差；今仗对手非强，早段若能守好位，有力一争。对手方面，「电光高升」上仗初出跑谷草一千尽管路短，末段仍能收复一些失地，经砥砺后状态更进一步，居三班应有微利，已有留意价值。

第九场：14正义波、9哪吒、5知足常乐

第十场：1得道猴王、4电光高升、6坚先生

