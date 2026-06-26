Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「得道猴王」减分到位

晨操动态
更新时间：18:47 2026-06-26 HKT
发布时间：18:47 2026-06-26 HKT

第九场「正义波」昔日在澳洲初出即胜，来港后首战跑田草千四仅以两乘半不敌「富国兄弟」，表现尚可；翌仗采取跟前跑法，末段无以为继仅得第七。这匹「正义」之子上仗改争谷草一哩，走至最后阶段才被「浪漫斗士」和「好实力」等驹超越，走势令人满意，今仗负磅最轻，改配钟易礼若能轻松领放，或能制造惊喜。对手方面，「哪吒」早前赢泥地一哩，翌仗表现亦可；上仗早段留后，末段冲刺良佳，结果仅以个多马位不敌「满心星」而得第五，伸算居三班也有力一争，今仗排位亦可，应可闯入前列。

第十场「得道猴王」上季三捷，评分升至新高，结果今季踏入减分期，但整体表现尚不太差；今仗对手非强，早段若能守好位，有力一争。对手方面，「电光高升」上仗初出跑谷草一千尽管路短，末段仍能收复一些失地，经砥砺后状态更进一步，居三班应有微利，已有留意价值。

第九场：14正义波、9哪吒、5知足常乐
第十场：1得道猴王、4电光高升、6坚先生
 

最Hit
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
5小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
8小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
21小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龙湾运动场六旬男管工遭铺沥青工程车辗毙 建筑署：即时全面暂停翻新工程
突发
1小时前
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
8小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
4小时前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
00:39
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
6小时前
收工注意︱天文台：未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响
社会
31分钟前
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
社会
4小时前