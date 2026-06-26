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内圈捕影│「果然侥幸」弗到漏油

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-26 HKT
发布时间：15:15 2026-06-26 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「果然侥幸」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，状态弗到漏油。「锐一」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，论态出色展现朝气。

「团结战灵」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，一直在上佳水准。「齐欢最乐」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度未减半分，仍在勇境未见低落。

「领创动力」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身仍壮毛色润泽，抖够操足无走样，体力充裕。「快乐高球」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力十足，马身保持壮健，持续态勇朝气旺盛。

好评如潮依然省镜

「好评如潮」走势硬朗步挺开扬，马身仍壮神态对办。
「好评如潮」走势硬朗步挺开扬，马身仍壮神态对办。

「喜悦欢欣」助手踱一圈，比前更放松更集中，马身靓够扎实，毛色好睇乌卒卒，胜后更进人见人赞。「好评如潮」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身仍壮神态对办，依然省镜。

「杰出雷霆」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺火力又够，神色甚佳朝气勃，不逊赢马时候。「乐胜天下」助手踱一圈，神情专注目光如炬，外观仍靓身壮色润，力度保持身喼得壮，锐气未减。

谢锋

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