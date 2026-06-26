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沙田早晨│「开心宇宙」丁仔急接马

晨操动态
更新时间：15:45 2026-06-26 HKT
发布时间：15:45 2026-06-26 HKT

香港马主协会慈善委员会昨日联同评马协、骑师、练马师、评马人举行足球慈善友谊赛，吸引唔少马圈中人参与，包括练马师丁冠豪，只见阿丁落场表现落力绝不锡身，十多个钟头之后，今朝晨课练者极速现身，其中对「开心宇宙」尤其重视，课后亲身到机坪接马。

锐喜石哥肉紧急追问

「锐喜」今朝课后徐雨石向鞍上人问长问短。
「锐喜」今朝课后徐雨石向鞍上人问长问短。

今朝到大圈加课参战马只得一匹，此乃徐厩自购马「锐喜」，出试前已见徐雨石跟到实，到课后再次现身机坪，一见马匹回来即上前近距离打量，继而向鞍上人问长问短，表现积极，「锐喜」已跑两次全告大败，然而这天既有瞩目动静，今战更排有利靓档，值得冷敲。

星际快车老蔡好忙碌

今朝课前课后蔡约翰都跟住「星际快车」非常忙碌。
今朝课前课后蔡约翰都跟住「星际快车」非常忙碌。

「星际快车」来港服役以来，五场头马皆来自田草一千米，今季更于此同程连取三W，值得留意自从二月赢马之后，今仗才首度回师首本同程，亦因为难得黄金争胜机会，一定拚尽毫无保留，正如今朝只到内圈加课也见蔡约翰重视不已，课前课后都跟住此马非常忙碌。

成哥潘顿密斟搏两驹

今朝沈集成今朝一度捉住潘顿密斟。
今朝沈集成今朝一度捉住潘顿密斟。

沈集成目前以五W之差落后于方嘉柏，要反胜难度无疑十分困难，不过未到最后一刻，依然唔可以放弃，今次共派九驹上阵，当中「线路英雄」及「老鼠斑」交由潘顿执缰，人马能否摖出火花不得而知，不过昨今朝成哥一度捉住潘顿密斟，动态之肉紧轻易成为焦点所在。

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