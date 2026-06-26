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晨光追击│ 「自动自觉」大熟大勇

晨操动态
更新时间：00:02 2026-06-26 HKT
发布时间：00:02 2026-06-26 HKT

大多马匹在前朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现摘录如下。

「超加加」戴头罩由金诚刚跳两段，表现主动火气充裕，开步爽双目有神，身壮实净毛色又靓，状态好比上季赢马时。
  「杰出雷霆」戴头罩由何泽尧跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度保持有余，状态未见低落。
  「好评如潮」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首，落脚稳力度贯注，神态又活跃，近况相当吸引。
  「自动自觉」戴头罩由黄宝妮跳两段，按住顺走姿态轻松，身壮肌肉展现，步爽充满弹力，大熟大勇。
  「午夜快车」戴头罩由助手跳一段，精神饱满饶具朝气，毛色呈现光泽，大马身好轻，仍在勇境。
  「爱心波」戴头罩由助手跳两段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，灰马身又靓，展现线条美，状态续进。
  「实力加」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神采奕奕一直省镜。
  「哈罗威」戴头罩由布浩荣跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度尚可，早课仍惹好感。

 「光年程祥」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，转仓后更醒神。
 「光年程祥」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，转仓后更醒神。

  「快乐高球」戴头罩由袁幸尧跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气未减半分，持续态勇。
  「光年程祥」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，转仓后更醒神。
  「钻得胜」助手跳两段，口劲尽敛听教听话，神情集中步伐轻快，状态已在勇境。
  「富国兄弟」蔡明绍跳两段，按住走得唔快，姿态好轻松，马身结实毛色靓，状态无走样。
  「香港仔」艾兆礼跳两段，戴头罩及面箍，虽然有点懒散，不过好轻身出步够阔，劲度方面亦算唔错。
  「合伙智能」戴头罩由奥尔民跳两段，拖下拖下，展步欠仍顺畅，然而台型十足有好感，论马初起。

兆文

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