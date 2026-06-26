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沙田早晨│「光年程祥」阿游最爱锡

晨操动态
更新时间：00:01 2026-06-26 HKT
发布时间：00:01 2026-06-26 HKT

游达荣季尾急起直追，刚战凭「时时精准」赢马，取得季内第三十四W，好大机会超越上季开仓的三十六W，看今次马房出马既多又恶，跟红顶白追得过。其中「光年程祥」更要加倍留意，原因昨朝有几匹游厩战马出跳，唯独见阿游课后走去此驹身旁，摆明特别爱锡。

「快乐高球」袁妹反常态

袁幸尧是姚厩见习生，每朝为师傅操马是指定动作，亦因此到场必立即试姚厩马。所以昨朝一反常态，跑道甫开放便替罗厩「快乐高球」出跳就显得非常特别，当然课前罗富全走去机坪主持大局，亲身向袁妹教路亦吸引，再看此驹近况出色，今仗改配袁妹负磅轻飘飘，当可看好。

「钻得胜」航哥心存大欲
「钻得胜」航哥心存大欲

「钻得胜」航哥心存大欲

「钻得胜」从未上名，只系一匹战绩乏善足陈的五班马，奇怪布文重视到痹，连同今次赛事，已连续四战披甲，并且三番四次亲自主课。虽然昨朝试跑无试，只因布文未有到场，不过此驹一样成为主角，原因课前叶楚航到跑道口向鞍上人教路，也是他的搏杀手法。

「午夜快车」石哥好频扑

季内只剩下两个泥草赛日，泥地赛程仅得四场，每场都系季内最后一战，一众泥地专家梗系全力以赴。正如「午夜快车」今次依旧备战积极，昨朝试跑更分外瞩目，未够五点已到大圈出跳，当时没有厩侣陪同，似乎好让徐雨石更专注督操，而且课前课后佢都跟到实。


 

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